Evento de vereadores terá presença de líderes tucanos Dois dias após a escolha do novo líder do PSDB na Câmara dos Deputados - José Aníbal (SP), ligado ao ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin -, os tucanos realizam amanhã o I Encontro Nacional de Vereadores, na sede do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, na capital paulista. Estarão presentes no evento o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o presidente nacional da legenda, senador Sérgio Guerra (PE), o líder do partido no Senado, Arthur Virgílio (AM), além de parlamentares, prefeitos e lideranças de 21 Estados. Na agenda, não estão presentes os nomes de Alckmin e dos governadores José Serra (SP) e Aécio Neves (MG). O objetivo do encontro, segundo o diretório estadual do PSDB, é preparar o Secretariado Nacional de Vereadores e proporcionar unidade e o intercâmbio de projetos entre os vereadores tucanos de todo o País, além de discutir as eleições deste ano.