Evento de apoio a Maia reúne deputados eleitos por SP Dos 70 deputados federais eleitos no Estado de São Paulo em outubro, 58 se reuniram hoje na capital paulista em almoço de apoio à eleição de Marco Maia (PT-RS) para a presidência da Câmara dos Deputados. O petista, que ocupa o cargo desde a renúncia de Michel Temer (PMDB-SP), já recebeu o apoio de 21 dos 22 partidos da Casa e tem, até agora, um único concorrente: o deputado federal Sandro Mabel (PR-GO), que não conta com apoio nem do seu próprio partido.