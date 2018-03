Evento da mídia trata Obama como favorito O democrata Barack Obama foi tratado como favorito à Casa Branca pelos magnatas da mídia que participam de um evento anual em Idaho, embora a maioria deles tenha dúvida sobre como uma vitória do senador afetaria seus negócios. Mas, num cenário de desaceleração econômica, desvalorização das ações de empresas de mídia e uma certa crise no setor de entretenimento, os empresários certamente esperam mudanças em Washington. O magnata Rupert Murdoch, dono do grupo News Corp., apoiou candidatos republicanos nos últimos anos, mas prevê uma ampla vitória de Obama em novembro e se disse muito impressionado com ele após uma hora de conversa. "Há um raio de esperança de que a América poderia ser grande sob Obama", disse Murdoch a repórteres na noite de quinta-feira. "Eu o encontrei por uma hora e estou seduzido. Mas também gosto do (candidato republicano, John) McCain", acrescentou ele, que oficialmente não apóia ninguém. Howard Stringer, presidente e executivo-chefe da Sony, disse à Reuters que Obama deve vencer, embora admitisse: "Não sei se isso é bom para as empresas, com a crise do petróleo, a crise alimentar". A empresa de investimentos Allen & Co, patrocinadora do evento, colocou urnas para fazer uma eleição simulada entre os participantes --muitos deles executivos de Hollywood que já declararam apoio explícito a Obama, como Jeffrey Katzenberg, da DreamWorks Animation. Katzenberg, o diretor Steven Spielberg e seu sócio na Dreamworks, David Geffen, estão organizando um evento de arrecadação de contribuições para Obama. Geffen e Spielberg não foram à conferência. "Em geral, o setor do entretenimento se inclina pelos democratas, mas hoje em dia você vê até mesmo muitos republicanos procurando mudança", disse Tom Freston, ex-presidente-executivo da Viacom, hoje na Firefly3. "O humor do país parece estar 80 por cento nessa direção, descontente com o status quo." "De longe, a abordagem republicana está diante do monte mais íngreme que se pode imaginar", disse outro participante famoso, que pediu anonimato. Mas essa fonte também não sabe se Obama será tão bom para o setor de entretenimento. Os democratas tendem a adotar posturas regulatórias mais rígidas, o que inclui, por exemplo, restrições a grandes fusões, para preservar a concorrência. "Não sou de acreditar que impostos mais altos sejam bons para as empresas", disse o participante. (Reportagem adicional de Kenneth Li)