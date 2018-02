Evandro Coura é favorito para presidir Eletrobrás, diz Lobão

O ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, disse nesta quarta-feira, 23, à Agência Estado que o atual presidente da Associação Brasileira das Concessionárias de Energia Elétrica (ABCE), Evandro Coura, é o "favorito" para ser indicado para o cargo de presidente da Eletrobrás. "Esse é o nome principal, mas nada está fechado ainda", comentou. Segundo Fontes, Coura estaria sendo indicado ao cargo pelo senador José Sarney (PMDB-AP), que é o padrinho político de Lobão. Atualmente, a presidência da Eletrobrás é ocupada por Valter Cardeal, que é ligado ao PT e à ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. Lobão disse que ainda não definiu quem indicará para as presidências das outras estatais do sistema Eletrobrás. Questionado sobre a reunião ministerial, realizada nesta quarta no Palácio do Planalto, Lobão disse que apenas o ministro das Relações Institucionais, José Múcio Monteiro, é quem está autorizado a comentar o assunto.