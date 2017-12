Eunício coloca 18 projetos em votação para limpar pauta do Senado

Em um ritmo frenético, o plenário do Senado, que iniciou na manhã desta terça-feira, 12, uma sessão extraordinária, trabalha para votar 18 projetos de lei antes do início da sessão do Congresso (Câmara e Senado), prevista para as 14 horas.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE) , disse que sua intenção é colocar em pauta todas as medidas que exigem votação nominal. Muitas delas estão recebendo hoje parecer favorável da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), como a proposta que institui um Refis para micro e pequenas empresas.

A intenção de Eunício é limpar a pauta do Senado antes do recesso parlamentar, que deve ser iniciado na semana que vem. "Com isso, limparemos a pauta e, se Deus quiser, até a próxima terça-feira, no máximo, votaremos a LOA, para que saiamos todos, como determina a Constituição, de férias com o dever cumprido", disse Eunício no começo da sessão.

O esforço ocorre mesmo com Eunício sofrendo com uma faringite aguda, segundo anunciou no plenário. Há pouco, disse estar com febre enquanto comanda a sessão.

Até o momento, três projetos já foram aprovados no plenário.