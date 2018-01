EUA estão ansiosos pela visita de Dilma, diz John Kerry O secretário de Estado norte-americano, John Kerry, deixou no início da noite desta terça-feira o Palácio do Planalto, onde esteve reunido por quase uma hora com a presidente Dilma Rousseff. Na saída, Kerry disse que o encontro foi muito bom e que os Estados Unidos estão ansiosos pela visita de Dilma em outubro.