EUA e Brasil são parceiros naturais, afirma Barack Obama

SÃO PAULO - Em entrevista coletiva ao lado da presidente Dilma Rousseff, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que Brasil e EUA são "parceiros naturais".

"Há muito mais que Brasil e EUA podem fazer juntos", disse Obama, destacando que ambos os países são grandes democracias e que as diferenças sociais podem ser reduzidas quando há investimentos nas pessoas.

"Como duas das maiores democracias dom mundo, conhecemos as injustiças da pobreza e da desigualdade", observou Obama.

Segundo ele, desde que assumiu a presidência dos Estados Unidos, as exportações do país para o Brasil aumentaram mais de 50%, com o comércio entre os países passando de US$ 1 bilhão por ano.

Obama destacou que a relação entre Brasil e Estados Unidos poderá ser aprimorada em infraestrutura, ciência e educação, defesa, energia e na luta contra a mudança climática, incluindo o combate ao desmatamento na Amazônia.

Em tom amigável, Obama ainda comentou que ganhou uma camisa verde e amarela da presidente Dilma, mas disse que não poderá usá-la em público porque precisa defender os EUA.