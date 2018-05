EUA acreditam que Brasil possa superar crise política

A Casa Branca expressou nesta terça-feira confiança de que o Brasil resolverá sua crise política nos termos estabelecidos pela Constituição e as leis em vigor. A situação do país foi levantada por um jornalista americano no briefing diário realizado por Josh Earnest, porta-voz do presidente Barack Obama.

Segundo ele, a posição do líder americano continua a ser a mesma manifestada em sua visita à Argentina, no mês passado. “O presidente afirmou sua confiança na durabilidade do governo brasileiro e da democracia brasileira (e sua capacidade) para superar os ventos políticos contrários que enfrentam no momento.” Earnest ressaltou ainda a crença de Obama de que o sistema de governo brasileiro permitirá a resolução das “preocupações” que foram levantadas pela crise política.

Earnest disse não estar surpreso com a previsão do Fundo Monetário Internacional (FMI) de contração de 3,8% da economia brasileira neste ano. “O tipo de desafios políticos diante do governo do Brasil não tem em geral um impacto positivo na perspectiva econômica do país.”

Mas ele ressaltou que é do interesse da Casa Branca ver o fortalecimento da economia do país, em razão de sua dimensão e dos fortes laços econômicos que unem as duas nações. “É do nosso interesse ver a economia do país se desenvolver de maneira que eles possam continuar a ser um importante parceiro comercial dos Estados Unidos”, observou.

“Nós estamos certamente esperançosos de que o governo brasileiro será capaz de confrontar esses desafios, lidar com eles de acordo com as regras que estão codificadas em sua Constituição e no seu sistema de governo e avançar de maneira que, no longo prazo, comece a fortalecer sua economia.”