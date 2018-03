EUA aprovam multa à Odebrecht de US$ 2,6 bilhões

NOVA YORK - O juiz federal de Nova York Raymond Dearie aprovou nesta segunda-feira, 17, a aplicação de multa à construtora Odebrecht de US$ 2,6 bilhões por escândalo de pagamento de propinas em 12 países da América Latina e África.

Odebrecht deverá pagar US$ 2,3 bilhões ao Brasil, US$ 116 milhões à Suíça e outros US$ 93 milhões nos Estados Unidos depois de determinada a sentação do juiz, segundo informou à Efe um porta-voz da Procuradoria de Nova York.

A sanção, que foi divulgada por um tribunal do Brooklyn, é o resultado de um acordo negociado pela empresa brasileira com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, assim como com autoridades do Brasil e Suíça.

Segundo o órgão, a Odebrecht pagou aproximadamente US$ 788 milhões em propinas em 12 países da América Latina e África, incluído o Brasil, onde os desvios da Petrobrás são investigados há três anos.

Em dezembro, um tribunal de Nova York condenou a Braskem, empresa petroquímica controlada pelo grupo Odebrecht, a pagar uma multa de US$ 636,6 milhões depois de declarar-se culpada das acusações. Os pagamentos estão relacionados a “mais de 100 projetos em 12 países, incluindo Angola, Argentina, Brasil, Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, México, Moçambique, Panamá, Peru e Venezuela”, de acordo com os documentos do tribunal.