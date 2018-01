'Eu sei lá o que o PTB fez ou deixou de fazer', diz Cunha sobre manobras no Conselho de Ética

Brasília - O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), rechaçou nesta terça-feira, 16, que esteja manobrando em parceria com o PTB para se favorecer no Conselho de Ética da Casa, onde é alvo de processo por quebra de decoro parlamentar. Segundo ele, manobra está sendo realizada pelo PMDB do Rio de Janeiro, que está nomeando deputados titulares do PTB e PSD para abrir vagas para suplentes do PMDB e, assim, favorecer a reeleição de Leonardo Picciani (RJ) para líder do PMDB na Câmara.

"Qualquer coisa que acontece no conselho vira manobra. Eu sei lá o que o PTB fez ou deixou de fazer. Eu tenho lá a ver com o que o PTB faz ou que os outros partidos fazem. Quantas pessoas já saíram e voltaram do conselho nesse período?", afirmou Cunha quando saia para o almoço no início desta tarde. A declaração foi uma resposta ao questionamento se tinha articulado a saída do deputado Arnaldo Faria de Sá (PTB-SP), que já tinha declarado voto contrário a ele no colegiado, da vaga titular do Conselho de Ética.

Nesta terça, o deputado Nilton Capixaba (PTB-RO), que substituiu Sá por indicação do líder do PTB na Câmara e aliado de Cunha, Jovair Arantes (GO), acabou renunciando à vaga de titular do colegiado, deixando em aberto quem vai ocupar o posto.

"Manobra está sendo feita na tentativa de liderança do PMDB, que está trazendo titular, mas não para sair suplente do PMDB e sim para nomear deputados provisoriamente de outros partidos para crescer a bancada. Isso aí é que é a manobra", afirmou Cunha. Segundo ele, Picciani e a cúpula do PMDB do Rio articularam a nomeação dos deputados Alexandre Serfiots (PSD-RJ) e Deley (PTB-RJ) para vagas nas administrações estadual e municipal do Rio deixadas por Pedro Paulo e Marco Antônio Cabral, ambos do PMDB.

Pedro Paulo e Cabral se licenciaram nesta semana dos cargos de secretário e voltaram aos mandatos de deputados para apoiar a recondução de Picciani. A eleição ocorre nesta quarta-feira, 17. Com a nomeação de Serfiots e Deley para essas vagas dos peemedebistas cariocas, o presidente da Câmara, que apoia Hugo Motta (PMDB-PB) na disputa pela liderança de seu partido, lembrou que os suplentes que entrarão nas vagas deles são do PMDB e deverão apoiar Picciani.