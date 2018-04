'Eu estou desencarnando ainda', diz Lula

"Eu estou desencarnando ainda", brincou o petista, que estava bem-humorado e fez questão de cumprimentar as pessoas no saguão do hotel. A voz do ex-presidente, que apresentou rouquidão após a primeira sessão de quimioterapia, no combate a um câncer de laringe, estava normal. O petista deixou o hotel vestindo um chapéu negro e óculos de grau.

O governador do Rio de Janeiro, que participará na noite de hoje de evento da Revista IstoÉ, disse que fez questão de cumprimentar o ex-presidente. "Eu vim dar um abraço no amigo, no líder", afirmou. Dilma e Lula driblaram a imprensa à tarde para se reunir, em um encontro reservado, no hotel da zona Sul da capital. A presidente chegou à capital paulista por volta das 15 horas, quando desembarcou no Aeroporto de Congonhas. Lula, que hoje despachou durante uma hora na sede do Instituto Lula, deixou o escritório por volta das 15h30. A assessoria de imprensa da Presidência da República informou mais cedo que a presidente cumpriria uma "agenda privada" à tarde e que, por isso, o compromisso não seria revelado.

Depois do encontro com Lula, a presidente Dilma Rousseff tem na agenda o compromisso oficial, no evento da Revista IstoÉ, previsto para as 20h30. Em sua última viagem a São Paulo, em novembro, a presidente visitou o ex-presidente em seu apartamento, em São Bernardo do Campo (SP).