Estudos sobre IR estão em andamento, diz Mantega O ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse hoje que ainda não há nada definitivo sobre alterações nas alíquotas do Imposto de Renda da Pessoa Física. Segundo ele, os estudos estão em andamento e o governo pretende desonerar este imposto. Mantega afirmou que o governo quer, no âmbito da reforma tributária, apresentada hoje ao presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), desonerar os produtos da cesta básica que ainda não tiveram redução de impostos, como o óleo de soja e o pão. Ele não mencionou quais impostos que seriam retirados sobre esses produtos. Disse apenas que serão tributos federais. O ministro afirmou ainda que espera ganhar o apoio dos Estados à proposta de reforma tributária por conta do fundo de desenvolvimento regional, que vai compensar a prática de concessão de benefícios para investimentos, conhecida como guerra fiscal. "A União não vai ganhar nada. Nós vamos, inclusive, bancar uma parte da reforma", afirmou.