Estudo mostra peso geográfico do voto A diretora executiva do Ibope Inteligência, Márcia Cavallari, apresentou, na quinta-feira, 16, nos Estados Unidos, estudo sobre o modelo de divisão do eleitorado paulistano desenvolvido pelo Estadão Dados em parceria com o instituto de pesquisas. O estudo, que tem como coautor José Roberto de Toledo, colunista do jornal O Estado de S. Paulo, mostra que o local de moradia tem mais peso na decisão de voto que outras variáveis, como renda, idade ou escolaridade. Cavallari apresentou os dados na 66.ª conferência da Wapor - congresso mundial sobre opinião pública, em Boston.