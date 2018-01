Estudantes tentam acordo para ficar na Câmara do DF Os estudantes que ocupam o plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal estão reunidos na manhã de hoje para buscar uma forma de acompanhar as votações no plenário da Casa. A reintegração de posse do local foi expedida pelo Tribunal de Justiça (TJ-DF) e ainda aguarda assinatura do presidente interino da Câmara, Cabo Patrício (PT), para se executada. De acordo com a estudante Mel Seirl Galho, da comissão de comunicação, os manifestantes buscam uma forma pacífica de evitar que a decisão seja cumprida e, assim, continuar ocupando o plenário da Casa.