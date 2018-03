Estudantes se reúnem com Alckmin e pedem recursos

Representantes de seis entidades de estudantes, incluindo a UNE (União Nacional dos Estudantes), estiveram na noite desta quarta-feira, 16, no Palácio dos Bandeirantes para uma conversa com o governador Geraldo Alckmin (PSDB). Durante o encontro, foi mencionada a ação da Polícia Militar na retirada de estudantes da reitoria da USP, na semana passada. Estiveram com Alckmin cerca de 25 representantes das entidades estudantis.

Na reunião, os estudantes pediram ao governador recursos para o congresso da UBES (União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), que será em São Paulo em dezembro. E também discutiram o regime de comodato do imóvel na rua Vergueiro, onde funciona a UNE na capital paulista, que pertence ao governo do Estado.