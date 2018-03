Estudantes provocam confusão no Senado A Polícia do Senado ouve no início da tarde de hoje estudantes da Universidade de Brasília (UnB) que tentaram tumultuar a votação do Código Florestal nas comissões de Ciência e Tecnologia (CCT) e Agricultura e Reforma Agrária (CRA). Um dos jovens foi atingido por um disparo da arma Taser, cujas ondas causam paralisia. Ele foi arrastado até o elevador, enquanto seus colegas protestavam. Policiais acusam esse estudante de ter tentado agredi-los.