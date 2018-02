Estudantes protestam contra fim do diploma Cerca de 200 estudantes protestaram ontem, em São Paulo, contra decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) de acabar com a obrigatoriedade de diploma para jornalista. O alvo foi o ministro Gilmar Mendes, que considerou o protesto "absolutamente normal". Ele foi elogiado pela Organização dos Estados Americanos (OEA), que considerou a decisão "extraordinária".