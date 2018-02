Estudantes ocupam Incra na capital de MG Estudantes universitários ocuparam ontem a sede do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) em Belo Horizonte. Gritando palavras de ordem, entraram no prédio por volta das 10h e apresentaram aos dirigentes do órgão uma "carta-protesto", composta por 11 itens. Eles decidiram desocupar o prédio no final da tarde, após receber a garantia de um encontro hoje com o presidente do Incra, Rolf Hackbart, em Brasília. A ocupação foi pacífica. Os estudantes cobravam, entre outras reivindicações, a revisão dos índices de produtividade.