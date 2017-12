Estudantes já se concentram para protestos anti-Bush Diversos integrantes de entidades estudantis começaram a se concentrar por volta das 10 horas desta sexta-feira, 9, no Monumento às Bandeiras, na capital paulista, para organizar uma operação que seguirá a comitiva do presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, pela cidade. De acordo com o presidente da União Nacional dos Estudantes (UNE), Gustavo Petta, dois ônibus já estavam se dirigindo à sede da Transpetro, subsidiária da Petrobras, que será visitada por Bush na manhã desta sexta. O grupo, que está na região do Ibirapuera, seguirá para o Hotel Hilton onde ocorrerá mais tarde o encontro do presidente norte-americano com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Os estudantes planejavam se dividir para formar mais uma equipe que o aguardará no encontro com os Meninos do Morumbi. Por volta das 10 horas, apenas algumas dezenas de manifestantes se encontravam na região do Ibirapuera, mas, segundo Petta, o objetivo era exatamente reunir grupos menores, que consigam acompanhar em ônibus os eventos dos quais Bush participará ao longo do dia.