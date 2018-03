Estudantes fazem protesto contra atos secretos no PR Um grupo com aproximadamente 50 líderes estudantis e sindicais se reuniu nesta tarde em frente ao portão principal da Assembleia Legislativa do Paraná para pedir a apuração das denúncias sobre os supostos atos secretos e a existência de funcionários fantasmas na Casa. Alguns estudantes pediram a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Em razão das denúncias, o diretor-geral Abib Miguel e o diretor administrativo José Ary Nassif pediram afastamento dos cargos. O novo diretor-geral é o advogado Eron Abboud, enquanto o diretor financeiro Willians Romanzini acumulará as funções do administrativo.