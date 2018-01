Estudantes devem desocupar Câmara do DF, diz presidente

O presidente interino da Câmara Legislativa do Distrito Federal, Cabo Patrício (PT), disse que os estudantes deverão desocupar o plenário da Casa nesta segunda-feira, 7. O pedido de reintegração já foi expedido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), mas só será executado depois que cessarem as negociações com os estudantes. Deputados distritais passaram a manhã reunidos para discutir a saída dos manifestantes.

"Reconhecemos a força e a indignação dos estudantes, mas é preciso que a Casa esteja vazia para que haja a sessão", ressaltou cabo Patrício. Às 17h, está marcado um novo encontro com Cabo Patrício.

O presidente interino convocou sessão extraordinária para amanhã, às 10h, para a leitura dos dois processos de impeachment do governador José Roberto Arruda aceitos pela Casa.

Com informações da Agência Brasil