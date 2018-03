Estudante morre em tumulto durante protesto em Belo Horizonte

BELO HORIZONTE - O confronto entre vândalos e policiais militares ocorrido nessa quarta-feira, 26, em Belo Horizonte deixou um saldo ainda mais trágico do que a destruição registrada principalmente na região da Pampulha. No início da madrugada desta quinta-feira, 27, o governo de Minas confirmou que o estudante Douglas Henrique Oliveira, de 21 anos, que caiu do viaduto José Alencar durante o tumulto, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Pronto-Socorro João XXIII (HPS).

Com esse caso, sobe para cinco o número de mortes ligadas à onda de manifestações pelo País. Na segunda-feira, 24, duas mulheres foram atropeladas e mortas durante um protesto em rodovia de Cristalina, em Goiás. Na quinta-feira, 20, o estudante Marcos Delefrate, de 18 anos, foi atropelado e morto por um motorista que avançou sobre as pessoas que protestavam em Ribeirão Preto (SP). Na sexta-feira, 21, morreu em Belém a gari Cleonice Moraes, de 54 anos, que foi intoxicada por gás lacrimogêneo ao tentar fugir de confusão em protesto.

Segundo testemunhas, Douglas Oliveira tentou pular de uma pista do viaduto para outra, mas caiu no vão que há no meio do viaduto. Ele foi levado de helicóptero pelo Corpo de Bombeiros para o HPS com fraturas múltiplas e traumatismo craniano e foi submetido a cirurgia, mas não resistiu.

O acidente ocorreu no fim da tarde, quando um grupo de vândalos protagonizava um embate com os militares que faziam a segurança no entorno do Estádio Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, onde o Brasil enfrentava o Uruguai por uma das semifinais da Copa das Confederações. Além de Douglas, Daniel de Oliveira Martins, de 28 anos, também caiu do viaduto durante o tumulto, mas foi socorrido com quadro menos grave, sem risco de morte.

Nos três confrontos ocorridos em manifestações na capital - que seguiam a onda de protestos que assolou dezenas de cidades pelo País nos últimos dias -, seis pessoas caíram do viaduto José Alencar. A estrutura é a via de acesso da Avenida Presidente Antônio Carlos para o Mineirão e foi onde tiveram início os tumultos registrados na segunda-feira, 17, no sábado, 22, e nessa quarta-feira.

Por meio de nota, o governador de Minas, Antonio Anastasia (PSDB), lamentou a morte do estudante e prestou solidariedade à família e amigos do jovem neste "momento de extrema dor". Esta foi a primeira morte registrada nos tumultos que causaram destruição e saques em várias regiões da capital.