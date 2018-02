Estrategista de Obama evita falar da campanha de Dilma O estrategista responsável pela campanha online de Barack Obama, presidente dos Estados Unidos, Ben Self, desconversou hoje sobre uma eventual participação na candidatura da chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, à Presidência do Brasil em 2010. "Não falamos sobre com quem temos contrato, sobre os clientes existentes ou possíveis. Respeitamos a privacidade deles. Vocês devem perguntar a eles", limitou-se a responder Self, após palestrar no seminário O Efeito Obama, em São Paulo. Segundo a revista "IstoÉ", Self teria fechado contrato em setembro para assessorar Dilma.