Estratégia não muda, diz Kassab O prefeito Gilberto Kassab (DEM), que oscilou negativamente na pesquisa Ibope e agora tem 8% das intenções de voto, em empate técnico com Paulo Maluf (PP) na terceira colocação, disse que não mudará sua estratégia de campanha. "Haverá um momento nesta campanha em que a boa avaliação da nossa gestão se refletirá na minha candidatura. Vamos crescer no momento certo." Para o prefeito, esse momento virá após o início da propaganda eleitoral: "É a primeira vez que entro como candidato majoritário e a TV e o rádio são uma etapa importante para que as pessoas conheçam as nossas propostas", afirmou. Após participar de uma inauguração na Barra Funda, Kassab visitou dois novos comitês eleitorais no Jabaquara e no distrito de M?Boi Mirim. Questionado se esperava apoio do governador José Serra (PSDB), Kassab, mais uma vez, desconversou: "O importante é saber quem esteve à frente desta gestão nos últimos dois anos e meio, no início com Serra e depois comigo."