'Estou um caco', diz Joaquim Barbosa após decisão do STF O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) e relator do mensalão, Joaquim Barbosa, disse nesta quinta-feira, 14, estar "um caco" depois da sessão de ontem que, após sete horas de julgamento, determinou a execução imediata das penas da maioria dos condenados no processo. "Estou um caco, um caco", disse Barbosa, ao chegar para abertura de seminário promovido em Brasília pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.