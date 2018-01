"Estou preparadíssima" para assumir presidência, diz Roseana A governadora do Maranhão, Roseana Sarney, candidata do PFL à presidência da República, afirmou nesta segunda-feira que está pronta para assumir o lugar do presidente Fernando Henrique Cardoso. "Estou preparadíssima, porque me sinto amadurecida para enfrentar qualquer dificuldade, qualquer trabalho, qualquer função, inclusive a Presidência da República", afirmou. De acordo com informação de dirigentes do PFL que acompanham o dia-a-dia da governadora, Roseana nunca mostrou tanta vontade de disputar a Presidência quanto agora. Ela assumiu de vez a candidatura e não se importa criticar até em possíveis futuros aliados, como o ministro da Saúde, José Serra, candidato tucano à presidência. O que Roseana não aceita é provocação, afirmam ainda os pefelistas. A animação da candidata é motivada principalmente pelas pesquisas de intenção de votos, embora ela tenha tomado a decisão de não as comentar. Por exemplo: a Confederação Nacional dos Transportes (CNT) divulga nesta terça-feira pesquisa do Instituto Sensus que mostra um cenário muito favorável a Roseana. Num eventual primeiro turno, Luiz Inácio Inácio Lula da Silva, do PT, teria 26,1% das intenções de votos e Roseana, 22,7%. O governador do Rio de Janeiro, Anthony Garotinho, do PSB, ficaria com 15% e Ciro Gomes, do PPS, 7,4%. Serra aparece em quinto lugar, com 7%. O governador Itamar Franco (PMDB) vem a seguir, com 3,8%. Numa simulação de votos sem Itamar, Lula teria 26,4%, Roseana 24 8%, Garotinho 15%, Ciro 8,2% e Serra 7,9%. Sem Itamar e Serra, Roseana venceria Lula: 28,3% a 26,4%. E num segundo turno, Lula venceria a disputa com Serra, por 46,6% contra 33,8%. Quando aparece o nome de Roseana, ela vence Lula no segundo turno por 46,1% contra 38,4%.