'Estou cansado de perguntas sobre candidatura', diz José Serra

O governador de São Paulo, José Serra, disse nesta quarta-feira estar cansado de ser questionado, no mundo real e no virtual, se será candidato à Presidência nas eleições de 2010. Possível concorrente pelo PSDB ao Planalto, Serra tem se esquivado de falar sobre política em entrevistas coletivas e na sua página na rede de microblogs Twitter, acompanhada por mais de 121 mil pessoas.

Nesta madrugada, por volta das 3 horas, o governador foi questionado pelo internauta Rafael Costa Rocha sobre seus planos eleitorais: "Governador, uma pergunta que o senhor deve estar cansado de responder: é ou não é candidato à Presidência pelo PSDB?" Serra respondeu poucos minutos depois: "Estou cansado de NÃO responder à pergunta sobre a presidência... É cedo."

O tucano levantou ainda a possibilidade de falar sobre o assunto, em primeira mão, pela internet. "Talvez responda primeiro no Twitter. Quem sabe..."

Questionado hoje, em entrevista coletiva na capital paulista, se a mensagem virtual indicava que ele estava com vontade de falar sobre o assunto, o governador sorriu. "Eu estava saturado por causa das perguntas no Twitter. Estou cansado de ser perguntado. Apenas isso", disse. "Não quero que isso iniba vocês de perguntarem, da mesma maneira que eu não vou responder."

Adepto do Twitter há cinco meses, o governador vai se encontrar hoje em São Paulo com o americano Biz Stone, um dos fundadores do Twitter. Stone veio ao Brasil para dar uma palestra a 300 convidados do Grupo TV1.