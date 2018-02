Estoque federal com municípios soma R$ 27,8 bi

Segundo o presidente da CNM, Paulo Ziulkoski, os municípios devem ser prejudicados com o bloqueio de recursos que a equipe econômica fará ainda em março. "O corte tem que ser transversal. Vai ter cancelamento (de restos a pagar)", afirmou Ziulkoski, sem mencionar valores. Para conseguir fechar as contas neste ano, analistas dizem que o corte das despesas deveria ser de pelo menos R$ 60 bilhões. Mas, a percepção é de que o montante não será tão alto, mas deve superar os R$ 30 bilhões de bloqueio feito em 2009.

Quando o governo precisa ajustar suas contas, normalmente as primeiras despesas cortadas são empenhos de parlamentares ou, ainda, o cancelamento de restos a pagar relacionados às obras que ainda não foram iniciadas. Por isso, a preocupação de Ziulkoski. No total, o governo do ex-presidente Lula deixou para sua sucessora um estoque geral de restos a pagar de R$ 128,7 bilhões, dos quais parcela de R$ 103,294 bilhões são despesas não processadas, ou seja, relativa a muitos empreendimentos que ainda não foram iniciados, o que facilita o trabalho do governo na hora de apertar os cintos.

Na avaliação do presidente da CNM, o volume elevado de restos a pagar precisa ser resolvido pelo governo. Ele ressaltou que a liberação dos recursos não está relacionada à falta de projetos de qualidade pelo município e sim à dificuldade na relação entre prefeituras, ministérios e Caixa Econômica Federal. "O problema nasce das emendas parlamentares", frisou Ziulkoski, que defendeu o fim do monopólio da Caixa no repasse de recursos da União e a adoção de um orçamento impositivo.