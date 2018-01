'Este ano não seremos base', diz Guilherme Campos O líder do PSD na Câmara dos Deputados, Guilherme Campos (SP), disse hoje, enquanto acompanha os desfiles das escolas do grupo especial de São Paulo, que não há chances de seu partido se incorporar à base do governo Dilma Rousseff. "Somos independentes e, este ano, com certeza não seremos base", disse o deputado.