Estatal diz que medida respeita Lei de Acesso O ministro Thomas Traumann, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), a quem a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) está subordinada, disse, por meio de sua assessoria, que a proposta de tornar sigilosos alguns de seus documentos por até 100 anos não foi levada aos conselhos do qual faz parte e que vai se posicionar "quando o tema entrar na pauta". O ministro acumula os cargos de presidente do Conselho de Administração e de integrante do Conselho Curador da estatal.