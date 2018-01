Estatal de comunicação quer orçamento R$ 50 mi maior

Criada há dois anos, em meio a acusações da oposição de que operaria uma "TV Lula", de exaltação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a empresa aguarda autorização federal para realizar, no ano que vem, um concurso público para admissão de novos funcionários. "Patrocínio de empresas não é novidade para nós", diz a presidente da EBC, Tereza Cruvinel. "O que é proibido é a publicidade de produtos e serviços. Na lei que criou a EBC, está bem claro."

Em 2009, além de estatais como Petrobras, Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Brasil (BB) e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), a empresa teve patrocínio da Vale, mineradora brasileira privatizada há 12 anos, mas com forte participação de fundos de pensão de estatais.

No fim de 2008, a EBC teve seu orçamento de 2009 cortado em R$ 100 milhões - o dinheiro foi integrar um "bolo" de R$ 2 bilhões destinado a emendas de parlamentares. A empresa também deixou de receber recursos da Contribuição para o Fomento da Radiodifusão Pública, que tem sido contestada na Justiça por empresas privadas de telecomunicações. Elas têm depositado em juízo o dinheiro referente ao tributo, em montante que já chega R$ 100 milhões, segundo Tereza.

O resultado dos cortes foi a suspensão de investimentos necessários para substituir equipamentos antigos. "Um monte de coisas não é feito por falta de dinheiro, como nas áreas de informática e tecnologia da informação", disse Tereza. "Tudo é muito velho." As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.