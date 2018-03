Estão tentando 'derreter o Lula' para destruir o PT, diz Rui Falcão

BRASÍLIA - O presidente nacional do PT, Rui Falcão, saiu mais uma vez em defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em nota publicada em uma rede social nesta sexta-feira, 29, Falcão afirmou que as investigações que envolvem o ex-presidente têm o objetivo de tentar "derreter o Lula", para destruir o PT.

"Estão tentando 'derreter o Lula' para destruir o PT. Eles sabem qual é a liderança, qual é a força política que tem o PT. Isso já vinha antes de a gente ter a Presidência. Tem uma série de episódios para tentar destruir o PT e destruir o Lula. São os mitos: casa do Morumbi, fortuna do Lula, conta no exterior, uma série de ataques. Não passarão", escreveu.

Nesta semana, a Polícia Federal deflagrou a 22ª fase da Operação Lava Jato, intitulada "Triplo X". A operação teve como foco as obras da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop), entre elas o edifício Solaris, na praia do Guarujá (SP), onde a esposa de Lula, Marisa Letícia, teve direito de compra de um apartamento.

Lula e sua esposa foram intimados pelo Ministério Público de São Paulo a depor sobre o apartamento, na condição de investigados. O depoimento do ex-presidente foi marcado para 17 de fevereiro. A investigação tenta descobrir se os imóveis foram utilizados para lavar dinheiro desviado de contratos da Petrobrás.

O ex-presidente Lula nega qualquer ilícito envolvendo o apartamento. Em nota divulgada nesta semana, o petista também diz repudiar "qualquer tentativa de envolver seu nome em atos ilícitos investigados na chamada Operação Lava Jato".