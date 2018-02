'Estamos tão mal assim?', diz CNBB sobre fala de Lula

As declarações de Lula foram dadas em entrevista ao jornal "Folha de S.Paulo", publicada hoje, sobre as alianças políticas do atual governo e as perspectivas de acordo para as eleições do ano que vem.

O presidente, defensor de uma disputa que confronte os resultados de seu governo com os do tucano Fernando Henrique Cardoso, confirmou na entrevista a manutenção da aliança PT-PMDB para as eleições de 2010.

Lula também respondeu sobre sua relação com algumas figuras polêmicas, como o ex-presidente e atual senador por Alagoas, Fernando Collor de Mello, e falou da crise no Senado. "Não existe relações de amizade, mas institucionais", disse o presidente ao jornal.