'Estamos propondo fazer o bolo juntos', diz sueca Saab O diretor-geral da Saab no Brasil, Bengt Jáner, reafirmou ontem que o projeto do caça sueco Gripen NG para a renovação da frota da Força Aérea Brasileira (FAB) é o mais interessante para o governo do País porque representará um salto tecnológico para a indústria aeronáutica do Brasil. Jáner argumentou que os projetos da França e dos Estados Unidos já estão prontos, enquanto o sueco está em fase de desenvolvimento, o que dá margem a "uma transferência de tecnologia inigualável". "Estamos propondo fazer o bolo juntos." A proposta da empresa sueca teria sido a melhor em relatório preliminar do Comando da Aeronáutica.