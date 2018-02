"Estamos no caminho certo", diz Campos

São Paulo - O pré-candidato do PSB à Presidência, Eduardo Campos, disse que o resultado da pesquisa Ibope divulgada nesta terça-feira, 10, mostra que ele e a sua vice, Marina Silva, "estão no caminho certo". "Nós estamos muito confiantes que estamos no caminho certo. Esse caminho é discutir o programa, apresentar essa união aos brasileiros, mostrar que há uma opção nova, diferente", disse Campos, após participar de um encontro com membros da maçonaria paulista.

O levantamento mostrou que Marina é a única vice que provoca alterações significativas no panorama eleitoral. Com seu nome associado ao dela, o pré-candidato do PSB fica com 17% a 18% das intenções de voto, a depender do cenário.

A pedido da União dos Vereadores de São Paulo (Uvesp), entidade que pagou a pesquisa, o Ibope testou cenários com diferentes vices para o pré-candidato do PSDB, Aécio Neves (José Serra, Tasso Jereissati e Aloysio Nunes), além de colocar Marina na chapa de Campos e Michel Temer na da presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT.

Sem os nomes dos vices, Campos fica com 13%, Aécio com 22% e Dilma com 38% das intenções de voto.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Pela manhã, antes de a pesquisa ser divulgada, Campos estava menos otimista. Questionado sobre o seu desempenho no último levantamento do Datafolha, que apontou uma queda nas intenções de voto, disse apenas que as pesquisas mostravam um "desejo de mudança".

Ele também minimizou a influência da sua vice nos resultados, ao dizer que votos não vêm em caixas e que, por isso, não poderiam ser transferidos. Nas eleições presidenciais de 2010, Marina obteve cerca de 19 milhões de votos.

Maçonaria. Se nas pesquisas oficiais Campos aparece em terceiro lugar, no levantamento informal feito durante o encontro com membros da maçonaria, o pré-candidato do PSB ficou na primeira posição, com 38% dos votos dos presentes. Aécio foi o preferido por 27% dos presentes e Dilma por 18%. O encontro reuniu cerca de 300 pessoas, no bairro da Liberdade.