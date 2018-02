Estamos humildemente felizes com Datafolha, diz Feldman

Segundo o deputado, o resultado mostra que a candidatura do PSB tem potencial para atrair o desejo mudancista da população brasileira. "Expressa indiretamente o sentimento nacional de mudança", afirmou.

O deputado, que é uma das pessoas mais próximas de Marina no meio político, disse, contudo, que é preciso colocar a pesquisa em perspectiva. "Acho que nem era o melhor momento para se fazer a pesquisa. Precisamos esperar a marca da comoção decantar", disse.

Feldman repetiu que a Rede ainda não pensa em estratégia política, pois ainda está de luto pela tragédia aérea que matou Campos na última quarta-feira, 13. Confirmada a candidatura de Marina e quem será seu vice, o que deve ocorrer na próxima quarta, 20, as estratégias serão redesenhadas, afirmou.

A pesquisa do Datafolha divulgada hoje mostrou Marina Silva com 21% das intenções de voto em primeiro turno, em empate técnico com o candidato tucano Aécio Neves, com 20%. A presidente Dilma Rousseff (PT) apareceu com 36%.

Já na simulação de segundo turno, Marina apareceu com quatro pontos de vantagem sobre a presidente, em quadro ainda considerado de empate técnico, dada a margem de erro máxima da pesquisa, de dois pontos porcentuais. Marina registrou 47% das intenções de voto contra 43% de Dilma, nessa simulação. Contra Aécio, Dilma venceria o segundo turno por 47% a 39%, mostrou a pesquisa. O levantamento do Datafolha foi realizado nos dias 14 e 15 de agosto.