''Estado'' revelou guerrilha

A primeira notícia sobre a Guerrilha do Araguaia, a reportagem "Em Xambioá, a luta é contra guerrilheiros e atraso", publicada pelo Estado em 24 de setembro de 1972, irritou o presidente Emílio Garrastazu Medici. Era um drible na censura, que mantinha os combates sob sigilo. "O presidente Medici ficou puto com o jornal e perguntou: ?Como é que o Estadão entrou na área??", conta Curió. A reportagem que abriu a cobertura jornalística sobre o tema deu detalhes das duas primeiras campanhas militares. Em 1979, o Jornal da Tarde publicou uma série histórica com detalhes das campanhas e da morte de guerrilheiros. Nos últimos sete anos, o Estado voltou à região para escrever o capítulo que faltou em 1972: a terceira e decisiva campanha. A equipe do jornal teve 45 encontros com Curió antes de chegar ao arquivo. O diálogo foi interrompido diversas vezes, sem explicações. O acesso ao arquivo ocorreu em etapas. A primeira vez foi em 4 de abril de 2008, quando Curió permitiu que alguns papéis fossem copiados. O jornal só obteve acesso total aos documentos nos últimos dias 9 e 10 de junho.