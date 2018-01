'Estado' recorrerá de censura após publicação do STF

Normalmente, o Supremo leva de 15 a 20 dias para publicar os seus acórdãos. No entanto, Manuel Alceu acredita que, neste caso, o prazo deve ser um pouco mais extenso. Haverá muitas declarações de voto por parte dos ministros do STF, prevê, o que levaria para 30 dias, a contar de hoje, o prazo para a publicação. Uma das possibilidades de recurso são os embargos de declaração (quando a parte que se sentiu prejudicada pede ao juiz - ou juízes - que explicite o que pretendeu dizer com a sua decisão).

Manuel Alceu informou que tramitam no Tribunal de Justiça do Distrito Federal (TJ-DF) dois recursos, um especial endereçado ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) e outro extraordinário, para o Supremo. Esses recursos foram interpostos há 17 dias - depois da apresentação da reclamação ontem julgada pelo STF. A reclamação foi um atalho à instância máxima do Judiciário para não ter que aguardar a tramitação complexa dos recursos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.