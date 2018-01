'Estado' publica dia 18 caderno especial de aniversário

"A história do jornal, a história no jornal." Esse é o mote da comemoração dos 140 anos do jornal mais antigo de São Paulo em circulação. Testemunha - e em alguns casos protagonista - dos fatos mais importantes de São Paulo, do Brasil e do mundo nas últimas 14 décadas, o Estado publica no dia 18 um caderno especial com os momentos mais marcantes dessa trajetória.

Jornalistas, escritores e historiadores foram convidados a resgatar marcos dos séculos 19, 20 e 21. Como o fim da monarquia, a proclamação da República, a 1ª Guerra Mundial, as Revoluções de 1924, 1930, 1932, as ditaduras de Getúlio Vargas e dos militares, a redemocratização do País, a era digital.

No portal estadão.com.br, leitores encontrarão um especial multimídia com artigos, fotos e uma linha do tempo interativa que permite conferir os fatos mais importantes de cada década e como eles foram tratados nas respectivas páginas do jornal.

Um documentário dividido em seis partes recontará os 140 anos por meio de imagens históricas e entrevistas.