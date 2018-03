Estadão promove fórum sobre reforma política

No momento em que o Congresso debate uma nova reforma para mudar as regras do sistema político-eleitoral no País, o Estado promove um fórum com especialistas para debater o assunto. O evento, que será na próxima quinta-feira, 27, será transmitido ao vivo pela página Política Estadão no Facebook, a partir das 9h.

O fórum vai debater, entre outros assuntos, os sistemas partidários e eleitoral do Brasil, além de caminhos para uma maior representatividade e renovação política em 2018. As inscrições, gratuitas, podem ser feitas pelo site do Fecomercio.

No primeiro painel, estarão presentes os pesquisadores Jairo Nicolau, cientista político da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e especialista em sistemas eleitorais, José Álvaro Moisés, cientista político da Universidade de São Paulo (USP), e José Eduardo Faria, professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas São Paulo (FGV-SP).

No painel sobre representatividade, estarão Rogério Chequer, líder do Vem pra Rua, Luis Felipe d'Ávila, cientista político do Centro de Liderança Pública (CLP), e Milton Seligman, do Insper.

A abertura do evento será feita pela jornalista Eliane Cantanhêde, o copresidente do Conselho de Economia, Sociologia e Política da Fecomercio-SP Paulo Delgado, e o presidente do Conselho Superior de Comércio Exterior da Fiesp Rubens Barbosa. O fórum será realizado na sede do Fecomercio, das 8h às 13h, e será dividido em dois painéis.