‘Estado’ lança livro sobre série de reportagens

O livro A Reconstrução do Brasil, que reúne a série especial de reportagens publicadas pelo Estado entre setembro de 2016 e janeiro de 2017, chega hoje às livrarias e bancas de jornal de São Paulo e demais capitais do País.

A obra, assinada pelo jornalista José Fucs, trata dos grandes desafios do País pós-impeachment. Com prefácio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o livro reúne ainda os editoriais publicados pelo jornal a respeito dos principais temas abordados nas reportagens.

A série trouxe olhar crítico e analítico sobre os desafios da agenda política e econômica do Brasil: a reforma da Previdência, o cerco à corrupção e o novo pacto federativo, com soluções propostas por analistas colhidas em mais de 50 entrevistas. “O objetivo foi oferecer uma contribuição para o debate em um dos momentos mais difíceis do Brasil em todos os tempos”, afirmou Fucs.

A obra terá versão e-book, que chegará à Apple Store, ao Google Play e à Kindle Store em outubro. O lançamento oficial será na próxima terça-feira, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista.

Haverá sessão de autógrafos a partir das 19 horas.