'Estado' lança nesta terça-feira livro sobre série de reportagens

O livro "A Reconstrução do Brasil", que reúne a série especial de reportagens publicadas pelo Estado entre setembro de 2016 e janeiro de 2017, será lançado nesta terça-feira, 19, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. A obra, assinada pelo jornalista José Fucs, trata dos desafios do País no pós-impeachment.

Com prefácio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o livro reúne as 15 reportagens produzidas por Fucs, repórter especial do jornal, e os dez editoriais correlatos publicados pelo Estado. "O objetivo foi oferecer uma contribuição para o debate em um dos momentos mais difíceis do Brasil em todos os tempos", afirmou Fucs.

A publicação chegou na semana passada às livrarias e bancas de jornal de São Paulo e das demais capitais do País.

ASSISTA AO VÍDEO: A reconstrução do Brasil e as eleições de 2018

Agenda. A série de reportagens trouxe um olhar crítico e analítico sobre os desafios da agenda política e econômica do Brasil – reforma da Previdência, ajuste fiscal, cerco à corrupção, desestatização, novo pacto federativo, desenvolvimento sustentável, estabilidade política e bem-estar social, com soluções propostas por analistas colhidas em mais de 50 entrevistas.

A lista reúne nomes de peso – além do ex-presidente Fernando Henrique, o economista Antonio Delfim Netto, ex-ministro da Fazenda, do Planejamento e da Agricultura, e os juristas Célio Borja e Nelson Jobim, ambos ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

"A reconstrução do Estado e da economia brasileira será longa, exigirá perseverança e sentido de direção. Nenhuma sociedade se move se não souber aonde quer chegar. E se não tiver uma razoável noção dos processos que a levaram às dificuldades do tempo presente. O livro que o leitor tem em mãos contribui para a compreensão do passado dos últimos 30 anos, assim como para o debate a respeito do futuro previsível", diz FHC no prefácio.

A obra terá versão e-book, que chegará à Apple Store, ao Google Play e à Kindle Store em outubro. No lançamento de hoje, haverá sessão de autógrafos a partir das 19h.