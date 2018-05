'Estado' estreia coluna diária sobre bastidores da política

O Estado estreia nesta terça-feira a Coluna do Estadão, um espaço diário na página A4 dedicado aos bastidores da política brasileira. Ela estará sob o comando dos jornalistas Andreza Matais e Marcelo de Moraes com os repórteres Daniel Carvalho e Luiza Pollo. Kleber Sales será o ilustrador da coluna.

Sua versão online estará no portal www.estadao.com.br, que será atualizado ao longo do dia com informações exclusivas no endereço politica.estadao.com.br/blogs/coluna-do-estadao/. A coluna retoma projeto do jornal criado em novembro de 1990.

“O formato digital vai ser muito bem atualizado. Vamos fazer como sempre foi feito neste nobre espaço do jornal: antecipar notícias de política, com exclusividade e rapidez”, diz Marcelo de Moraes.

O jornalista se dedica à cobertura política desde 1992. Foi diretor da sucursal do jornal em Brasília e editor executivo do Estado, atuando na redação em São Paulo. Carioca, mora na capital federal há 23 anos. Com a estreia da coluna, ele volta à sede do jornal. “Vou ficar entre aqui (São Paulo) e Brasília durante a semana.” Para ele, o momento atual é um dos mais propícios da história do País para fazer jornalismo político.

A jornalista Andreza Matais tem 17 anos de experiência, tendo se dedicado nos últimos dez ao jornalismo investigativo. Radicada em Brasília, ela comemora a versão online da coluna. “Toda equipe está muito empenhada com o novo produto.” Seu trabalho já lhe rendeu oito prêmos, sendo um prêmio Esso em 2012, o mais importante concedido a jornalistas no País.

A Coluna do Estadão retoma o nome da seção criada em novembro de 1990, após quase 15 anos de interrupção. Ela reforça os espaços do jornal que já trazem notícias exclusivas sobre política, como as colunas dos jornalistas José Roberto de Toledo (publicadas às segundas e quintas-feiras), Dora Kramer (quartas-feiras e domingos) e Eliane Cantanhêde (terças, sextas-feiras e domingos).