Estado de SP quer ajuda para ampliar combate à miséria

No início da reunião ele fez uma apresentação dos programas paulistas, entre eles o Renda Cidadã, que tem estrutura semelhante à do Bolsa Família, e o Ação Jovem. Também falou dos planos do governador Geraldo Alckmin (PSDB)de expandir os programas e procurou estabelecer paralelos entre as preocupações dele e as da presidente Dilma Rousseff, que assumiu prometendo erradicar a miséria.

Barbosa também manifestou disposição de desenvolver atividades em conjunto com o governo federal. Uma delas seria a melhoria do cadastro de famílias utilizado para a definir as ações do Desenvolvimento Social. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.