Estado de saúde do ex-ministro Mendes Ribeiro é crítico

Mendes Ribeiro luta contra um câncer no cérebro desde 2007. Em março do ano passado, com o agravamento de sua condição clínica, ele deixou o Ministério da Agricultura para se tratar. No dia 30 de outubro, após sofrer crises convulsivas, foi hospitalizado na unidade de neurocirurgia da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre.

Desde que foi internado, o ex-ministro passou do quadro de coma induzido para coma profundo. "Neurologicamente, ele não responde mais a nenhum estímulo", afirmou Márcio Barcellos, assessor de Mendes Ribeiro, ressaltando que o tumor no cérebro avançou de forma "bastante agressiva" nos últimos tempos. De acordo com o hospital, o quadro é "grave, mas estável".