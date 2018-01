Estado de saúde do deputado Chinaglia é estável O quadro clínico do líder do governo na Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP), 56 anos, é estável, segundo boletim médico divulgado nesta tarde pelo Instituto do Coração do Hospital das Clínicas (Incor). O líder está internado na Unidade de Terapia Intensiva desde a madrugada de sexta-feira passada, depois de sofrer um acidente de carro na noite anterior, na Rodovia Castelo Branco. O líder sofreu várias fraturas na bacia e em três costelas do lado esquerdo do tórax. De acordo com o boletim, o Chinaglia está "sob monitorização contínua e tratamento medicamentoso - mantém estado de consciência normal, sem auxílio de suporte respiratório mecânico, somente de oxigenoterapia, e sob dieta alimentar leve". Após o acidente, Chinaglia recebeu os primeiros socorros no Hospital Regional de Osasco, antes de ser transferido para o Incor. No momento do acidente, ele estava indo para Salto de Pirapora. O carro em que estava foi atingido de frente por um veículo que vinha em sentido contrário, segundo informações da assessoria do deputado. Ainda de acordo com a assessoria de Chinaglia, a pessoa que dirigia o carro sofreu apenas escoriações leves.