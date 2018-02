Estado de saúde de José Alencar permanece estável

SÃO PAULO - Permanece estável o estado de saúde do vice-presidente da República, José Alencar, segundo informações da assessoria de imprensa do Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista. Na tarde de quinta-feira, durante internação para tratar da obstrução intestinal, Alencar apresentou um mal-estar e teve enfarte agudo do miocárdio, sendo submetido a um cateterismo.

Na noite de sexta-feira, o vice-presidente foi para a Unidade Coronária (semi-intensiva) do hospital, e continua em tratamento do tumor intestinal. As equipes médicas que acompanham o vice-presidente da República são coordenadas pelos doutores Paulo Hoff, Raul Cutait, Roberto Kalil Filho e Paulo Ayrosa Galvão.

Ontem, na parte da manhã, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a presidente eleita, Dilma Rousseff, visitaram Alencar no hospital, em encontro que durou aproximadamente 40 minutos. Lula e Dilma chegaram ao local de helicóptero, depois de desembarcarem de um voo vindo da Coreia do Sul, onde participaram da reunião G-20.