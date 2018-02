Estado de saúde de José Alencar é estável, diz hospital O vice-presidente José Alencar permanece internado na unidade coronária (semi-intensiva) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Hoje, a assessoria de imprensa do hospital informou que o estado de saúde de Alencar é estável. O último boletim médico sobre a situação do vice-presidente foi divulgado no sábado, quando foi informado que, do ponto de vista cardíaco, o estado de Alencar era estável e ele continuava o tratamento contra um tumor intestinal.