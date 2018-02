Estado de saúde de José Alencar é estável, diz boletim O quadro geral de saúde do vice-presidente da República, José Alencar, é estável, segundo informa boletim médico do Hospital Sírio-Libanês. Alencar foi internado às 22h30 de ontem, para tratamento médico de quadro infeccioso, e não há previsão de alta. Outro boletim sobre seu estado de saúde será divulgado somente amanhã. Isto significa que o vice-presidente não poderá substituir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viaja amanhã para a Guatemala. Nesse caso, pela Constituição, o substituto de Lula deve ser o presidente da Câmara, deputado Arlindo Chinaglia (PT-SP).e a integra do boletim médico: "José Alencar Gomes da Silva, 76 anos, Vice-Presidente da República, internou-se no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em 12 de janeiro às 22h30, para tratamento médico de quadro infeccioso e seu estado geral é estável. O Vice-Presidente José Alencar está sob os cuidados da equipe médica coordenada pelo Dr. Paulo Hoff. Não há ainda previsão de alta médica. O próximo boletim médico será liberado na segunda-feira, 14/01. Dr. Riad Younes Diretor Clínico"