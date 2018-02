Estado de saúde de José Alencar continua estável Continua estável o estado geral do vice-presidente da República, José Alencar, internado desde o último sábado no Hospital Sírio-Libanês para tratamento de um quadro infeccioso. Segundo a assessoria de imprensa do hospital, não há previsão de alta. Um boletim com novas informações sobre o quadro de Alencar será divulgado às 13 horas de hoje pela equipe médica do hospital. É a segunda vez que o vice-presidente é internado desde que recebeu alta da última operação, realizada em 30 de outubro para a retirada de tumores.